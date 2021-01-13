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«Неслыханная щедрость». Депутат добился выделения земли для многодетной семьи, вот только собственником участка стал он сам

, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]

«Неслыханная щедрость». Депутат добился выделения земли для многодетной семьи, вот только собственником участка стал он сам
Фото: из открытых источников

Свердловский депутат Сергей Кузьмин очень сильно радел о многодетной семье поселка Белоярский. Он пролоббировал в думе выделение им земельного участка под строительство дома. Для этого пришлось даже землю перевести из рекреационной зоны в ИЖС. А когда вопрос был решен, выяснилось, что нуждающейся семьей оказались родные самого депутата.

«Кузьмин настойчиво добивался, чтобы участок в центре Белоярского перевели для какой-то многодетной семьи из рекреационной зоны в зону жилой застройки. В итоге сам Кузьмин и стал владельцем земли, когда формальности были соблюдены», — рассказал его коллега Иван Десятков.

Но народный избранник виновным себя не считает, он заявил изданию «URA.RU», что никого не обманывал, а тоже стоял в общей очереди на получение земли, как многодетный отец троих детей. «Я никого на свою сторону не перетягивал, и в земельную комиссию, которая решает эти вопросы, я не вхожу», — прокомментировал депутат. Но коллеги уже проверили эту информацию и утверждают, что в списках на получение он не числился.

«Ну вот, а то уж народ подумал, что это за неслыханная щедрость депутата», «Ну так они для этого во власть и рвутся, чтобы отхапать кусок пожирнее», - комментируют новость пользователи сети.

БИ

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