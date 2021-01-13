Крупнейший авиаперевозчик прекратит полеты из Челябинска в Москву

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13 января 2021, 12:26 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Вместо «Аэрофлота» перевозить челябинцев в столицу будет авиакомпания «Россия».

Расписание перелетов останется прежним, но теперь в перелетах будут задействованы отечественные самолеты Superjet 100.

Как сообщили в пресс-службе «Аэрофлота», изменения связаны с обновленной стратегией Группы «Аэрофлот». «Россия» сделает акцент в своих работе на выполнении магистральных и региональных авиаперевозок внутри страны.