Крупнейший авиаперевозчик прекратит полеты из Челябинска в Москву
13 января 2021, 12:26[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Вместо «Аэрофлота» перевозить челябинцев в столицу будет авиакомпания «Россия».
Расписание перелетов останется прежним, но теперь в перелетах будут задействованы отечественные самолеты Superjet 100.
Как сообщили в пресс-службе «Аэрофлота», изменения связаны с обновленной стратегией Группы «Аэрофлот». «Россия» сделает акцент в своих работе на выполнении магистральных и региональных авиаперевозок внутри страны.
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