В России за сутки выявлено 22 850 новых случаев коронавируса в 85 регионах

Аргументы Недели → Общество 13+

13 января 2021, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В России за сутки, по данным оперштаба на утро 13 января, выявлено 22 850 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Вылечились и за минувшие 24 часа выписаны 28 658 пациентов. За сутки скончались 566 человек с подтвержденным коронавирусом.

Всего за период пандемии в стране коронавирус диагностирован у 3 471 053 человек. Летальных исходов - 63 370. Общее число вылечившихся от COVID-19 - 2 854 088 пациентов.

В Москве за последние сутки диагностировано 4 320 случаев заражения коронавирусом. Скончались за сутки 76 пациентов, 6 870 были выписаны по выздоровлении.

Минимальное число заболевших выявлено в Ненецком автономном округе - 6 случаев и в Чукотском автономном округе - 3 случая.