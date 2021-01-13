Полковник Минобороны обвиняет бывшую жену в краже ордена Мужества. Награду ему присвоил Медведев за участие в секретных опрациях

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13 января 2021, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]

Полковник Минобороны обвиняет бывшую жену в краже. Пропали ценности, но главное - орден Мужества. Это особая гордость служивого, ведь награду ему присвоил Дмитрий Медведев за участие в секретных операциях.

В декабре 41-летний офицер Сергей Сторчак развёлся с женой. Несмотря на то, что он подарил ей лучшие годы своей жизни, ключи от общей квартиры он решил у супруги не отбирать. Не ожидая подвоха от бывшей второй половины и веря в доброту людей, он на новогодние праздники спокойно уехал к друзьям, а когда вернулся — его ждало горькое разочарование.

Исчезло все, что было нажито непосильным трудом: 1,5 млн рублей, монет коллекционных 120 штук, икона православная за 100 тысяч рублей, многоканальная приставка к телевизору и даже обогреватель. А главное исчезла его гордость — орден Мужества, который ему присвоил Дмитрий Медведев за секретные операции в 2009 году, пишет канал Mash.

Полковник считает, что виной всему жена, которая отомстила мужу и посмела покуситься на самое дорогое. Не в прямом смысле слова, ведь на аукционах в западных государствах стоимость ордена не превышает 300 долларов, а вот остальное пропавшее добро тянет на 2 миллиона.