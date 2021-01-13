Женщина «выгуляла» мужа на поводке во время введённого из-за коронавируса комендантского часа. Оштрафованы оба

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13 января 2021, 11:03 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Канаде семейная пара оштрафована за прогулку по городу в запрещённое время. В стране из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 введён комендантский час с 20:00 до 05:00, с восьми часов вечера и до раннего утра покидать дома и прогуливаться на улицах запрещено.

Но выгулять собаку разрешается. При этом хозяин и его любимый питомец должны находиться не дальше, чем на один километр от своего дома.

Жители города Шербрук (провинция Квебек) решили подышать свежим воздухом вечером. Мужчина надел на шею ошейник, а его супруга взяла поводок, и они направились к центру города.

Супруги были оштрафованы каждый на 1,2 тысячи канадских долларов за нарушение комендантского часа. Женщина заявила стражам порядка, что выгуливала любимого домашнего питомца, - сообщают канадские СМИ.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение коронавирусной инфекции COVID-19, в Канаде на 13 января зарегистрировано почти 677,9 тыс. случаев заражения, скончалось более 17,2 тыс. пациентов с ковидом, выздоровело 578,9 тыс. пациентов.