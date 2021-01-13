Миллиардер отправил сына в армию за нежелание учиться. Теперь служба - это наказание, а не почетная обязанность?

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13 января 2021, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: из открытых источников

Миллиардер и владелец доли золотодобывающей компании Алексей Мордашов отправил сына в армию. Никиту отчислили из вуза летом 2020 года за неуспеваемость и теперь он будет набираться ума-разума на службе.

Нет, в начале богатый папочка собирался обеспечить сыну и хорошее образование и перспективную карьеру - Никита Мордашов учился на факультете мировой экономики и мировой политики по программе, позволяющей после года обучения перейти на первый курс Лондонского университета. На минуточку, стоимость обучения на платных местах более 700 000 рублей в год.

Но по данным с сайта ВШЭ, к концу года у студента был один из самых низких рейтингов - 2,6 из 10 возможных, т.е. учиться парень совсем не хотел, летом его отчислили сразу же после первого курса.

«Отец сказал ему - ну тогда иди служить», — рассказал Forbes знакомый сына миллиардера. Другой источник издания также подтвердил, что Никита Мордашов ушел в армию.

Алексей Мордашов занимает четвертое место в рейтинге богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Состояние семьи предпринимателя оценивается в 16,8 миллиарда долларов. У Мордашова семеро детей от двух браков.