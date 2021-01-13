ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Отдохнул на Мальдивах. Дом российского миллиардера обокрали - вынесли 600 тысяч долларов и ювелирные украшения

, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]

Отдохнул на Мальдивах. Дом российского миллиардера обокрали - вынесли 600 тысяч долларов и ювелирные украшения
Фото: из открытых источников

Дом миллиардера Вячеслава Аминова обокрали - вынесли сейф в котором было 600 тысяч долларов и ювелирные украшения. Это произошло, пока семья отдыхала на Мальдивах.

Аминов — член совета директоров "Нефтетранссервиса", он занимает 176-е место в рейтинге Forbes среди богатейших бизнесменов России с состоянием в 550 миллионов долларов, а также президент Федерации современного пятиборья РФ.

И как все богатые люди предпочел отметить новогодние праздники подальше от России. А когда семья вернулась в дом под Красногорском, то сразу решили проверить шкаф в ванной комнате – именно там был спрятан сейф. И оказалось, что ни сейфа, ни кучки долларов, ни украшений там уже нет, пишет канал Life shot.

Теперь полицейские ищут вора как в лучших традициях английского детектива — за время отсутствия хозяев в доме находились: няня, повар, трое охранников, которые заступают на дежурство поочередно по графику сутки - двое, а также разнорабочие, делавшие ремонт. Участок окружен трёхметровым забором и оборудован системой видеонаблюдения. И если в дом никто из посторонних не входил, значит «обнесли» хозяина кто-то из своих.

БИ

В мире

Сайт «Русская весна»: спецназ РФ мог уничтожить протурецких боевиков во время операции в сирийском Идлибе

Российский спецназ уничтожил протурецких боевиков во время операции в сирийском Идлибе?

Российский спецназ мог уничтожить боевиков, воевавших в составе одной из протурецких группировок, во время операции в сирийской провинции Идлиб. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью