Отдохнул на Мальдивах. Дом российского миллиардера обокрали - вынесли 600 тысяч долларов и ювелирные украшения

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13 января 2021, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: из открытых источников

Дом миллиардера Вячеслава Аминова обокрали - вынесли сейф в котором было 600 тысяч долларов и ювелирные украшения. Это произошло, пока семья отдыхала на Мальдивах.

Аминов — член совета директоров "Нефтетранссервиса", он занимает 176-е место в рейтинге Forbes среди богатейших бизнесменов России с состоянием в 550 миллионов долларов, а также президент Федерации современного пятиборья РФ.

И как все богатые люди предпочел отметить новогодние праздники подальше от России. А когда семья вернулась в дом под Красногорском, то сразу решили проверить шкаф в ванной комнате – именно там был спрятан сейф. И оказалось, что ни сейфа, ни кучки долларов, ни украшений там уже нет, пишет канал Life shot.

Теперь полицейские ищут вора как в лучших традициях английского детектива — за время отсутствия хозяев в доме находились: няня, повар, трое охранников, которые заступают на дежурство поочередно по графику сутки - двое, а также разнорабочие, делавшие ремонт. Участок окружен трёхметровым забором и оборудован системой видеонаблюдения. И если в дом никто из посторонних не входил, значит «обнесли» хозяина кто-то из своих.