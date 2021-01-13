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Число отравившихся в дагестанском городе Буйнакске увеличилось до 71 человека, почти все - это дети

, 10:01 [ «Аргументы Недели» ]

Число отравившихся в дагестанском городе Буйнакске увеличилось до 71 человека, почти все - это дети
Фото: из открытых источников

Число отравившихся в дагестанском городе Буйнакск возросло до 71, среди них 61 ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. У госпитализированных наблюдаются одинаковые симптомы: температура, тошнота, рвота и расстройство кишечника.

Причины отравления пока неясны. В администрации города заявили, что проверяют версию об отравлении водопроводной водой и призвали жителей пока не пить воду из-под крана. «Обратились 34 человека, от полутора до 14 лет. Несколько человек ушли из больницы, остальные госпитализированы, кто-то еще обращается. Сейчас устанавливаются причины, работают сотрудники Роспотребнадзора», - рассказал ТАСС глава города Исламудин Нургудаев.

Однако врач Магомедхан Даитбегов заявил, что источник отравления пока не определен, но им точно не могла быть вода, поскольку пострадавшие из разных районов. Он считает, что возможная причина отравления — мандарины.

БИ

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