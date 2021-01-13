На директора аргаяшской библиотечной системы завели уголовное дело

В основу легли материалы ревизии Контрольно-счетной палаты региона.

Уголовное дело возбудили в отношении директора Аргаяшского МБУ «Централизованная библиотечная система». Выяснилось, что директор выписывала незаконные доплаты одному из работников учреждения.

Уголовное дело по статье ч.1 ст.285 УК РФ по факту злоупотребления служебными полномочиями возбудило Управление Следственного комитета по Челябинской области. В структуру Аргаяшского МБУ «Централизованная библиотечная система» входят 34 библиотеки муниципального района.

В сообщении КСП отмечается, что действия директора библиотеки нанесли ущерб бюджету Аргаяшского района.

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