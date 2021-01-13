Украинцы в соцсетях обсуждают пост Илона Маска о Сергее Королеве

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13 января 2021, 08:41 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Павлович Королев, фото: twitter.com/roscosmos

Пост Илона Маска, основателя компаний Tesla и SpaceX, прокомментировавшего сообщение "Роскосмоса" о праздновании дня рождения советского конструктора Сергея Королёва, получил резонанс в разных странах мира.

"Он был великолепен", - написал Маск на русском языке.

Сергей Королёв родился 12 января 1907 года в городе Житомире. (Волынская губерния, Российская империя). Сейчас Житомир - Украина. Президент Украины Владимир Зеленский назвал Сергея Королёва "великим украинским учёным". Внук Королёва Андрей заявил, что такие ученые, как его дед, - ученые мирового уровня.

Украинские пользователи начали доказывать, что Королёв - украинец, - передает РИА Новости.

"Сергей Павлович Королев родом с Украины, и он называл себя украинцем. В то время она была завоевана Россией. Родился в Житомире, окончил Киевский политехнический институт. Затем он был переведен в Россию, чтобы сделать лучшую карьеру", - написал @tshevcom.

"Он был украинцем, а не русским", - добавил @gastherus88. "Илон, они посадили его в тюрьму на 10 лет. И еще он украинец - не русский", - добавил @Didux2288. Пользователь @trayanmuse призвал Маска писать на украинском, а не на русском.

Но много и других мнений: "Он родился в Российской империи и большую часть своей жизни прожил в СССР", - пояснил @nexalent.

"Хорошо, он украинец. Кем были его коллеги? Он был не один", - подчеркнул @pashazz.

"Если Королев украинец, тогда Илон Маск, который родился в Претории, ЮАР, получается, зулус что ли?" – задался вопросом @CatAndryxa.

Сегодня ракетно-космическая отрасль отмечает 114-летие со дня рождения Сергея Королёва — https://t.co/5FHTZspI0i?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link



???? Основоположник практической космонавтики, один из крупнейших ученых XX века в области космического ракетостроения и кораблестроения, советский конструктор pic.twitter.com/FS1BxuPaft — РОСКОСМОС (@roscosmos) January 12, 2021