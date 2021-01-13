Депутаты предложили повысить выплату на получение жилья многодетным семьям

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13 января 2021, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

Viktor Pogontsev, globallookpress.com

Многодетным семьям в России могут повысить выплату на получение жилья. Архангельское областное Собрание депутатов внесло в Госдуму законопроект, чтобы регионы могли компенсировать многодетным семьям не только стоимость жилья, но и участка, если те отказались от бесплатной земли.

В России с 2015 года многодетные семьи имеют возможность получить бесплатно участок земли под строительство дома, находящийся в государственной или муниципальной собственности.

Порядок и условия получения участка устанавливают регионы. Например, региональные власти могут ввести требование о том, что такие семьи должны стоять на учёте в качестве нуждающихся в жилье.

В некоторых субъектах у многодетных семей есть альтернатива — они могут получить вместо участка единовременную выплату на покупку или строительство жилья. Сумма рассчитывается от стоимости жилья на участке под ИЖС. Депутаты предложили дать региональным властям право выплачивать не только стоимость жилья, но и земли под ним.