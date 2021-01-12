Президент Латвии поздравил Маэстро Паулса с юбилеем и подарил свою подпись

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12 января 2021, 23:18 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото канцелярии президента Латвии

Сегодня, 12 января, Маэстро Раймонд Паулс отмечает свое 85-летие! Президент Латвии Эгилс Левитс поздравил Раймонда Волдемаровича с юбилеем и наградил его президентской плакеткой.

Президентскую плакетку с выгравированной в драгоценном металле своей подписью президент Латвии имеет право дарить по собственному усмотрению.

Г-н Левитс отметил, что считает Раймонда Паулса абсолютным феноменом, на музыке которого выросло несколько поколений, и вспомнил, как на своих школьных вечеринках танцевал под песни Маэстро.

В честь юбилея Раймонда Паулса в эфире государственного Латвийского радио с 9 по 12 января прозвучало 85 часов музыки композитора.

Вся Латвия от души поздравила Раймонда Волдемаровича с 85-летием и пожелала крепкого здоровья! Долголетия, Маэстро!