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Саратовский Роскомнадзор посчитал название города в Мексике нецензурной бранью

, 22:25 [ «Аргументы Недели» ]

Саратовский Роскомнадзор посчитал название города в Мексике нецензурной бранью
Штат Халиско, Мексика, fishbiosystem.ru

Сегодня ИА "Свободные новости" получило письмо из управления Роскомнадзора по Саратовской области с требованием удалить с сайта комментарий пользователя, который содержит нецензурную брань.

Участник игры в "Города" упомянул один из мексиканских городов с удивительным для русского слуха названием - Ojuelos de Jalisco (j в Мексике произносится как "х"). Руководитель регионального управления РКН Роман Чуйченко пообещал позднее разобраться с этим недоразумением.

Название города переводится как "глазки". Охуэлос основан в 1569 году, в нем насчитывается порядка 10 тысяч жителей.

НС

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