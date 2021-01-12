Саратовский Роскомнадзор посчитал название города в Мексике нецензурной бранью
12 января 2021, 22:25[ «Аргументы Недели» ]
Сегодня ИА "Свободные новости" получило письмо из управления Роскомнадзора по Саратовской области с требованием удалить с сайта комментарий пользователя, который содержит нецензурную брань.
Участник игры в "Города" упомянул один из мексиканских городов с удивительным для русского слуха названием - Ojuelos de Jalisco (j в Мексике произносится как "х"). Руководитель регионального управления РКН Роман Чуйченко пообещал позднее разобраться с этим недоразумением.
Название города переводится как "глазки". Охуэлос основан в 1569 году, в нем насчитывается порядка 10 тысяч жителей.
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