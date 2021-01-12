В Челябинске скончался водитель скорой помощи, вновь заболевший COVID-19

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12 января 2021, 20:09 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Алексею Задорину было 44 года, он проработал водителем скорой помощи 19 лет.

О смерти мужчины днем сообщила челябинская мэрия, которая вместе с управлением здравоохранения и коллективом МАУ «Челябмедтранс» выразили семье Алексея Задорин соболезнования.

«Любящий семьянин, внимательный отец, жизнерадостный, отзывчивый человек, которого искренне ценили и уважали коллеги. Один из немногих, чья фотография не исчезала с доски почета «Челябмедтранса».

Выяснилось, что мужчина заболел коронавирусом второй раз. Первый раз он перенес коронавирус летом – болезнь протекала относительно легко. Второй раз Алексей Задорин заболел в конце декабря, недавно он умер в больнице. Факты заболевания официально подтверждены.

Первый вице-губернатор Ирина Гехт подчеркнула, что родственники больного получат компенсацию, а ситуацию изучат врачи-инфекционисты.