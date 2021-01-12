В Челябинске скончался водитель скорой помощи, вновь заболевший COVID-19
12 января 2021, 20:09[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Алексею Задорину было 44 года, он проработал водителем скорой помощи 19 лет.
О смерти мужчины днем сообщила челябинская мэрия, которая вместе с управлением здравоохранения и коллективом МАУ «Челябмедтранс» выразили семье Алексея Задорин соболезнования.
«Любящий семьянин, внимательный отец, жизнерадостный, отзывчивый человек, которого искренне ценили и уважали коллеги. Один из немногих, чья фотография не исчезала с доски почета «Челябмедтранса».
Выяснилось, что мужчина заболел коронавирусом второй раз. Первый раз он перенес коронавирус летом – болезнь протекала относительно легко. Второй раз Алексей Задорин заболел в конце декабря, недавно он умер в больнице. Факты заболевания официально подтверждены.
Первый вице-губернатор Ирина Гехт подчеркнула, что родственники больного получат компенсацию, а ситуацию изучат врачи-инфекционисты.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.