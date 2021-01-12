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Владимир Машков поддержал идею открытия пунктов вакцинации от COVID-19 в театрах

, 19:29 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Машков поддержал идею открытия пунктов вакцинации от COVID-19 в театрах
Владимир Машков, globallookpress.com, © Ekaterina Tsvetkova

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков поддерживает инициативу о размещении в культурных учреждениях пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Мой коллега Дмитрий Бертман сегодня обратился к правительству города с просьбой открыть в вверенном ему театре «Геликон-опера» пункт вакцинации. Я поддерживаю эту идею: здорово, если у людей, готовых и желающих сделать прививку, будет больше вариантов и мест, где это можно осуществить», - написал Владимир Машков.

Он также рассказал, что прошел второй этап вакцинации от COVID-19 и чувствует себя хорошо.

Ранее столичный театр «Геликон-опера» вслед за петербургским Михайловским театром выступил за то, чтобы разместить в стенах учреждения мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции.

ГБ

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