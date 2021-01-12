Шукшина напомнила пророчество монаха Авеля: в 2024 году в Россию придет царь
12 января 2021, 17:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: Царьград
Актриса Мария Шукшина решила напомнить о пророчестве монаха Авеля, который предсказал ряд событий в истории. Он заявлял, что в 2024 году в России произойдет «приход царя».
При этом, по словам Шукшиной, монах Авель сообщил и точную дату - в Рождество Богородицы, 21 сентября. Мария рассказала о том, что монах предсказал, например, что наследник Екатерины II Великой будет царствовать четыре года, четыре месяца и четыре дня. В итоге именно столько правил Россией Павел I.
По словам актрисы, старинные предсказания наполняют человека уверенностью и смирением.
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