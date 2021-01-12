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Шукшина напомнила пророчество монаха Авеля: в 2024 году в Россию придет царь

, 17:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Царьград

Шукшина напомнила пророчество монаха Авеля: в 2024 году в Россию придет царь
Мария Шукшина, фото: Natalya Loginova/Russian Look

Актриса Мария Шукшина решила напомнить о пророчестве монаха Авеля, который предсказал ряд событий в истории. Он заявлял, что в 2024 году в России произойдет «приход царя».

При этом, по словам Шукшиной, монах Авель сообщил и точную дату - в Рождество Богородицы, 21 сентября. Мария рассказала о том, что монах предсказал, например, что наследник Екатерины II Великой будет царствовать четыре года, четыре месяца и четыре дня. В итоге именно столько правил Россией Павел I.

По словам актрисы, старинные предсказания наполняют человека уверенностью и смирением.

НС

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