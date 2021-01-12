На пресс-конференции госпожа Поклонская дала понять, что может вернуться в Крым на место прокурора

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12 января 2021, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Наталья Поклонская, an-crimea.ru

12 января 2021 года депутат Госдумы РФ больше часа отвечала на вопросы крымских журналистов.

Живьем в «РИА-Новости» журналисты не пришли – возможно, смотрели он-лайн трансляцию, но если смотрели, то вопросов почему-то не задавали, хотя такая опция была. Принимающая сторона делегировала в зал девушку, не знающую, как выяснилось, где находятся Саки и Черноморское. Неумышленно или специально «РИА» лицом к лицу с ПОКЛОНСКОЙ выставили такого «специалиста»?

Можно ли сделать вывод, что ПОКЛОНСКАЯ не популярный спикер среди журналистов? А нужна ли ей популярность вообще?

Выяснилось, что и нужна и очень дорога. Она даже вспомнила случай, когда им – прокурорам – идущим в праздничной колонне по Симферополю люди кричали: «Прокуроры – молодцы!». А еще ПОКЛОНСКАЯ призналась, что следит за публикациями в СМИ, где есть упоминания о ней. А свой рейтинг считает высоким, так как с ней фотографируются на рынке.

Пресс-конференция состоялась в День прокуратуры. И осталось неясным – то ли ПОКЛОНСКАЯ выбрала именно эту дату, то ли именно ее пригласили, как «лицо крымской прокуратуры». Но пришла она в парадном генеральском кителе. Возможно на одежде под ним был значок депутата Госдумы, но если и так, то прокурорский китель был все равно выше.

Гостья пожелала нынешним сотрудникам крымской прокуратуры честности, смелости и принципиальности. При этом она не добавила «еще большей» или «как и сейчас придерживаться» - прозвучало это как перечисление того, чего нет. И позже ПОКЛОНСКАЯ уточнила, что прокуроры работают под прессом – есть в Крыму неприкасаемые личности, трогать которых опасно (у них есть всемогущая «крыша»). В ее времена все было иначе, но «невозможно вернуться туда, чего уже нет» - почти вся ее прокурорская команда вынуждена была по разным поводам из прокуратуры уйти.

Примечательно, но ПОКЛОНСКАЯ не поздравила с профессиональным праздником нынешнего прокурора Крыма Олега КАМШИЛОВА. И даже если у них плохие отношения – а говорят, что отношения у них плохие (КАМШИЛОВ якобы придя на должность раскритиковал работу предшественницы), но он в любом случае сейчас главный в Крыму прокурор и у него сегодня праздник. Или все уж настолько между ними плохо? Но тогда зачем надо было вообще ввязываться в эту пресс-конференцию? Зачем демонстрировать отсутствие дипломатии и обострять конфликт? И еще постоянно сопоставлять нынешних прокуроров с какой-то своей старой командой прокуроров, которая якобы и пахла вкуснее и горела ярче и которую, замечу от себя, КАМШИЛОВ разогнал хорошей видимо не считая.

«Вы в прокурорском кителе потому что хотите вернуться?», - спросил у нее ведущий, тоже видимо удивленный эпатажем. И услышал в ответ, что если в следующую Госдуму ее не возьмут, то место КАМШИЛОВА, это ее место по праву. Не слово в слово она так сказала, но смысл был именно такой. А нотки в голосе мне показались воинственными в этот момент. И сделал я вывод, что в 2021 году ПОКЛОНСКАЯ еще отожжет. А повод? А повод найдется.

Б.АЗАР для «Аргументов недели – Крым»