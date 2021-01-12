«Парень погиб, а звездочку нацепили другому», МЧС приписало себе спасение пенсионерки из пожара, которую вынес из огня ее внук

Аргументы Недели → Общество 13+

12 января 2021, 17:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Саранске МЧС приписало себе спасение пенсионерки из пожара. На самом деле парализованную бабушку вынес из огня ее внук. Парень погиб в огне, а "звездочку на грудь прилепили другому", говорят очевидцы.

Когда загорелся частный дом на улице Крупской, соседи и родственники стали звонить в МЧС, но пожарные ехали долго, и 37-летний Сергей бросился в огонь сам спасать своих родных. Сначала он вытащил на воздух парализованную бабушку и передал ее соседям, а потом вернулся в полыхающий дом за мамой. Выйти они уже не смогли, оба погибли.

Каково же было удивление жителей, когда они обнаружили в местной газете сообщение о подвиге доблестного сотрудника МЧС, который совершил геройский поступок - проходя мимо пожара спас пожилую женщину. Его даже решили наградить, вот только все очевидцы утверждают, что в заметке, которая была написана на основе данных пресс-службы ведомства, сплошное вранье. Родственники и соседи требую, чтобы в ведомстве извинились за ложь, но МЧС не признается в «ошибке».