Депутат Госдумы Константин Затулин посетил Сочи

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12 января 2021, 15:34 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Депутат Государственной Думы России от Сочинского округа Константин Затулин провел посленовогодний отпуск дома, где провел несколько встреч с избирателями.



В ходе Рождественской недели Константин Затулин вместе с семьёй посетил Храм Преображения Господня в Хостинском районе. Этому собору ещё перед Новым годом по инициативе депутата была оказана серьёзная материальная помощь для строительства здания Воскресной школы. Помогать православным приходам стало доброй традицией. В конце 2019 года таким же образом помогли Храму Святителя Иоанна Златоуста на Бытхе. Ему требовался ремонт кровли.



Во время посещения Сочи Затулин встретился с главой города Алексеем Копайгородским, председателем городского Собрания Виктором Филоновым, руководителями правоохранительных органов города и многими другими. Короткий отпуск депутата прошёл в рабочем режиме.



Выполняя обещание, Затулин провёл крупное совещание в Дагомысе, где встретился с представителями Лазаревской районной администрации, своими помощниками и представителями общественных групп и организаций жителей. Присутствующие обсудили проблемы развития посёлка. В частности, ситуацию с массовой застройкой поселения инвестиционными компаниями, которые получили на это разрешения в прошлые годы: «Чайный берег», «Каравелла Поргугалии» и другие.



Комментируя ситуацию Константин Затулин обратил внимание на то, что городу нужно развиваться, в том числе и по части строительства нового жилья. Однако необходим строгий контроль за появлением социальной инфраструктуры.



В ходе встречи также подняли вопрос о финансировании нужд посёлка. Ещё в декабре 2019 года Дагомыс выделили в отдельную территориальную единицу — посёлок городского типа в рамках Лазаревского внутригородского района Сочи. Пока что поселение своей строчки в городском бюджете не получило, однако известно, что этот вопрос обсудят с началом новой депутатской сессии в Сочинском городском Собрании.



В ходе совещания поднималось ещё несколько волнующих жителей вопросов, по всем Затулин подготовит соответствующие депутатские запросы.



Депутат также встретился с жителями Апшеронского района. По итогам обсуждения нужд жителей этих территорий Затулин также взял некоторые вопросы на личный контроль. Кроме того, он лично вручил благодарственные письма педагогом местного лицея и замдиректора по учебно-воспитательной работе Апшеронского техникума.



Прошла также встреча в Белореченске, где депутат вместе с присутствующими обсудили социальное благоустройство муниципалитета. В частности, подняли вопросы о строительстве детского сада в поселке Степном, развитии инфраструктуры в посёлке Родники и другие.



Отдельно выделили обращение зоозащитников относительно строительства приюта для бездомных животных. Затулин акцентировал внимание на том, что устаревшие методы вроде отстрела беспризорных кошек и собак неприемлемы и вопрос надо решать современно.