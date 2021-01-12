Членам «Белогорской группы» вынесли суровый приговор: крымские татары считают наказание несправедливым

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12 января 2021, 15:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

Сегодня членов так называемой «Белогорской группы» приговорили к 18, 17 и 13 годам колонии строгого режима.

После оглашения приговора по участникам группы «Хизб ут-Тахрир» (признана в РФ экстремистской организацией) приехавшие на суд из Крыма крымские татары выстроились на улице вдоль суда, надев белые накидки с надписями – так они продемонстрировали, что не считают приговор справедливым. Полиция потребовала снять накидки и разойтись, усматривая в происходящем несанкционированный митинг, но задержаний не было.

На дочь одного из осужденных завели административное дело: по ее словам она лишь попросила прикоснуться к руке отца, который отправится в заключение на долгие годы, суд же расценил ее поведение, как неповиновение требованию покинуть заседание после оглашения приговора.

Напомним, что в ночь на 12 января 2021 года около 120 крымских татар, ехавших на суд в Ростов на Дону, удерживались полицейскими на Крымском мосту и в итоге не успели попасть к началу заседания.