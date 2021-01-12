Воронежские рукодельницы провели необычную акцию «На старт! Внимание! Шарф!»

Аргументы Недели → Общество 13+

12 января 2021, 15:27 [ «Аргументы Недели», Дарья ФАДЕЕВА ]

Фото: личный архив

Акцию в конце ноября в Семилукском районе Воронежской области объявили сотрудники местной газеты «Семилукская жизнь». Журналисты предложили рукодельницам связать шарфики для одиноких пенсионеров, проживающих в районном центре, которые получают к тому же минимальную пенсию. Однако, уже через пару недель стало понятно, что подарками обеспечат стариков со всего района.

Примерно половина связанных шарфов

Всего связали 120 шарфиков. Если сшить их все вместе, то полотно получится длиной около 200 метров. Рукодельницы таким образом уже «перевязали» высоту главного здания Газпрома в Москве (150,9 метров) и даже здания Министерства иностранных дел (172 метра по шпилю) – а это, между прочим, одни из самых высоких зданий в столице! Лишь 35 метров не хватило, чтобы «добраться» до шпиля главного здания МГУ.

С чего все начиналось

- Честно говоря, я сама испугалась, когда мне пришла в голову идея вязать шарфики, - говорит корреспондент «Семилукской жизни» Елена Головань, организатор акции. – Одно дело собирать материальную помощь или какие-то подарки, и совершенно другое – призывать людей к тому, чтобы они потратили немало своего времени на вязание для тех, с кем они даже не знакомы. Тем более, в конце года, когда у всех полно работы и на носу новогодние хлопоты. Но акция получила большой отклик у семилукцев. Многие с готовностью сели вязать шарфы. Местные предприниматели тоже помогли – выделили деньги на пряжу.

Школьники района внесли свою лепту – нарисовали целую кучу открыток с поздравлениями. Организаторы даже сбились со счета – настолько много их было. Ребята действительно постарались на славу, им очень хотелось сделать приятное абсолютно незнакомым бабушкам и дедушкам.

- Ожидал меня и еще один приятный сюрприз, - рассказывает Елена. – Накануне Нового года мне позвонили из районной администрации и сообщили, что выделяют 120 сладких подарков для стариков. Сказать, что я обрадовалась – ничего не сказать. Потому что получить шарфик, конечно, очень приятно. Но ведь и конфеты не каждый пенсионер может позволить себе купить! А глава одного из поселений привез в редакцию целый мешок гречки.

К вязанию присоединились также сотрудники районной администрации

Так что пакеты получились весьма внушительными. Разумеется, перед вручением все подарки были обработаны под ультрафиолетовой лампой – чтобы ни один вирус не проскочил.

- Конечно, не все получилось так, как задумано, - резюмирует Елена. – В планы вмешался коронавирус, поэтому развоз не удалось осуществить перед Новым годом. Но, надеюсь, все подарки мы развезем до Крещения. Очень сложно передать словами, насколько старики рады и удивлены таким вниманием. Они примеряют шарфики, с удовольствием читают открытки и даже целуют эти послания, написанные детскими руками. Плачут от радости. Так что нисколько не жаль потраченного времени. Кстати, первые партии мы развозили со Снегурочкой и Дедом Морозом – почтальоном Натальей Лебедевой, которая стала незаменимым помощником при проведении акции, и ее супругом Владимиром. Не остался в стороне и сын этой семейной пары Артем, который подменял папу в роли главного зимнего волшебника.

Артём Фомин, хоть и считает, что вязание не совсем мужское дело, всё-таки с удовольствием готов помогать старикам

- Для моей семьи это тоже стало особенным моментом, супруга связала шарф, мы писали добрые пожелания и готовили подарки, - поделился Геннадий Швырков, глава администрации Семилукского муниципального района. - Новый год волшебное время и хочется поделиться частичкой семейного тепла с теми, кто по каким-то причинам остался один. И за это огромная благодарность координатору акции Елене Головань. Огромных усилий стоит объединение таких разных людей в районе.

Хочу сказать спасибо главам поселений и своим коллегам – все без исключения откликнулись и помогли в организационных моментах.

Воспитатели группы "Цыплята" детского сада "Семицветик" Светлана Сафонова и Наталья Мацаева с удовольствием присоединились к нашей акции

Очень трогательные послания бабушкам и дедушкам сделали своими руками школьники нашего района. Некоторые открытки просто произведение искусства.

Открытки с поздравлениями от школьников района

И, конечно же, просто бесконечная благодарность нашим жителям, которые в такое непростое время дарят добро незнакомым людям.