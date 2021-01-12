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Аргументы Недели Общество 13+

Глава МИД Латвии: Проведение ЧМ по хоккею в Минске совершенно неприемлемо

, 14:51 [ «Аргументы Недели. Балтия», , Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Глава МИД Латвии: Проведение ЧМ по хоккею в Минске совершенно неприемлемо
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, фото: соцсети

Позиция Латвии по поводу проведения ЧМ по хоккею в Минске однозначна – неприемлемо. Более того, аморальна. Так заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич.

«Подтверждаю позицию Латвии: проведение ЧМ по хоккею в Минске совершенно неприемлемо. Репрессии против мирных демонстрантов, включая спортсменов, делают подобное мероприятие аморальным и противоречащим принципам спортивного движения. Мы ожидаем решения международной федерации хоккея», - написал в социальных сетях глава МИД Латвии.