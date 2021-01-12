Волгоградскую «Победу» реконструируют в кукольный театр

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12 января 2021, 15:05 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Реконструкция обещает стать масштабной

Реконструкция, обещающая стать масштабной, началась в бывшем волгоградском кинотеатре «Победа». Планируется, что в 2023 году здесь разместится Дом детства с современным кукольным театром.

Новый Дом детства, как сообщает пресс-служба областной администрации, объединит кукольный театр, творческие детские кружки и студии. В здании оборудуют три зала: основной на 240 мест, вспомогательный для проведения репетиций — на 80 мест и многофункциональный — на 100. Все помещения оснастят современным звуковым и световым оборудованием.

Также предстоит привести в порядок прилегающие к зданию участки. Предполагается, что Дом детства станет частью крупного культурного кластера, в который уже вошли краеведческий музей, цирк, ГДЮЦ, обновленная набережная, сквер Пахмутовой, а также пойма реки Царицы с музеем «Россия - моя история», детской железной дорогой и «Кванториумом».