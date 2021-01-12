Декабрь на ПривЖД: пассажиров меньше, грузоперевозок больше

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12 января 2021, 13:56 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

За 12 месяцев 2020 года отправлено более 7,1 млн пассажиров

На ПривЖД подвели итоги декабрьских перевозок. Более 493 тыс. пассажиров отправлено с вокзалов и станций. Погрузка на Приволжской железной дороге выросла на 1,1% в декабре.



По оперативным данным, в декабре 2020 года с вокзалов и станций Приволжской железной дороги отправлено 493,9 тыс. пассажиров, что на 31,5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 372,8 тыс. пассажиров (-23,5%), в дальнем следовании – 121,1 тыс. (-48,1%).

Пассажирооборот в декабре 2020 года составил более 119,7 млн пасс-км, что на 47% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года, в том числе в пригородном сообщении – 15,6 млн пасс-км (-24,6%), в дальнем следовании – более 104,1 млн пасс-км (-49,3%).

За 12 месяцев 2020 года отправлено более 7,1 млн пассажиров (-31% к январю-декабрю 2019 года), из них в пригородном сообщении – более 5 млн 286 тыс. пассажиров (-24,7%), в дальнем следовании – более 1 млн 813 тыс. (-44,4%).

По итогам 2020 года пассажирооборот на ПривЖД снизился на 52,3% к уровню прошлого года и превысил 2,05 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот в январе-декабре превысил 220,3 млн пасс-км (-24,4%), в дальнем следовании – более 1,83 млрд пасс-км (-54,3%).

По оперативным данным, в декабре 2020 года на Приволжской железной дороге погружено около 3,6 млн тонн, что на 1,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Грузооборот в декабре уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 2,3% и составил более 7,7 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии превысил 9,9 млрд тонно-км (-3,5%).

За 12 месяцев минувшего года погружено более 37,7 млн тонн, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

В 2020 году на Приволжской железной дороге погружено:

- нефти и нефтепродуктов – 16,4 млн тонн (+3,1% к январю-декабрю 2019 года);

- химикатов и соды – 3,7 млн тонн (-8,8%);

- зерна – 3,5 млн тонн (+71,7%);

- цемента – 2,6 млн тонн (+6,9%);

- химических и минеральных удобрений – 2,4 млн тонн (+6,4%);

- промышленного сырья и формовочных материалов – 2,1 млн тонн (-6,6%);

- чёрных металлов – 2 млн тонн (+5,3%);

- строительных грузов – 964,5 тыс. тонн (+6,4%);

- кокса – 364 тыс. тонн (+9,2%);

- лома чёрных металлов – 299,4 тыс. тонн (+9,7%).

Грузооборот в 2020 году составил более 84,2 млрд тарифных тонно-км (-1,1%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – более 109 млрд тонно-км (-1,3%).