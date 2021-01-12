Учись думать, как думает твоя собака…

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12 января 2021, 13:31 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Владимир Филичкин ]

Фото из личного архива Сергея Коновалова, Олега Каргаполова

Подопечные кинолога из Челябинска занимаются необычным видом спорта – ноузворком, что переводится как «чуткий нос».

Один из старейших собаководов Челябинской области Сергей Коновалов – пенсионер. Всю свою жизнь занимается дрессировкой собак и воспитанием их владельцев в клубе служебного собаководства. На общественных началах ведет кинологические группы. Преподает общий курс дрессировки (ОКД)и защитно-караульную службу (ЗКС). Новым увлечением Сергея Александровича стал необычный прикладной вид спорта - ноузворк – «чуткий нос».

В новом виде спорта – ноузворк, российские собаки второй год учатся искать определенный запах (или запахи) и маркировать их источник.

Начинают с поиска любимого лакомства или игрушки, постепенно повышая уровень сложности и добавляя новые задачи по мере того, как собака делает успехи в обучении. Используются такие запахи, как анис, гвоздика, корица, мандарины и т.п. После того, как собака познакомится с запахом, она начинает искать именно его, и затем уже хозяин поощряет ее игрушкой или лакомством.

В спортивном ноузворк используются четыре различных разновидности поиска: источник запаха находится в контейнере; внутри помещения; снаружи помещения и в транспортном средстве. В ходе поисков собака развивает поисковый азарт и осваивает основные навыки поиска.

В настоящее время в России, проводятся соревнования по ноузворк, которые включают поиск в условиях, когда проводник не знает, где спрятан источник запаха, когда нужно найти несколько источников запаха, а также когда проводник не знает, сколько именно источников запаха в заданной области нужно найти (и есть ли они там вообще).

К этому виду спорта пригодны собаки любых пород. Даже маленькие, декоративные. Нюх у всех собак хороший от рождения. Главное вовремя направить его в нужном направлении. Научить собаку запоминать запахи.

Владимир Коновалов, кинолог, вместе со своими подопечными

Первая собака - восточно-европейская овчарка «Тайга», появилась у Коновалова в 14 лет, и теперь он не мыслит своей жизни без собак.

С 16 лет вступил со своей «Тайгой» в оперативный отряд народной дружины. Патрулировал улицы. Помогал милиции. Сосед по дому, тоже молодой собаковод Серега Лукьянов, в это же время, воспитывал хулиганов своими методами. Усаживал своего «Лорда» в наморднике в сторонке, и смело шел в подворотню, навстречу судьбе. А когда его начинали там бить, он звал на помощь своего верного друга. «Лорд» срывался с выдержки, и жестко пресекал неправильное поведение нехороших парней…

С тех пор Сергей Коновалов поработал еще и с немецкими и с бельгийскими овчарками. Первую бельгийку привозил в Челябинск именно он. Она прожила с ним 18 лет. Дала хорошее, интересное потомство.

Овчарок Коновалов всегда ценил, прежде всего, за их рабочие качества. За ум, за верность хозяину и другу.

Восточно-европейская овчарка правда, после того как ее, как эту породу у нас в стране, сначала пытались уничтожить, а сейчас судорожно восстанавливают, во многом потеряла свои уникальные рабочие качества. Пострадала ее замечательная психика. Собаки стали легко возбудимы. Не редко проявляется немотивированная агрессия. Даже внешне они изменились. Стали громоздкими, грубыми. Не такими они были. А ведь еще недавно восточники, считалась элегантной породой с высоким интеллектом…

К этому виду спорта пригодны собаки любых пород.

Наши псы были крупнее немцев, были более массивными. И поэтому тоже, считались хорошими караульными собаками.

Теперь очень популярными у любителей и в спецслужбах стали бельгийские овчарки. Которые выделяются своим темпераментом, уравновешенной нервной системой и высоким интеллектом. В описании этой породы говорится: собака способна принимать самостоятельные решения. Дрессируется очень легко. Самое главное внятно объяснить собаке, чего бы ты хотели от нее получить. И она к тому же всегда готова к работе.

Еще в 1976 году Челябинску доверили проведение чемпионата России по военизированному многоборью со служебными собаками. Положение прислали поздно, где то за месяц до соревнований. И на базе групп ОКД и ЗКС пришлось спешно формировать сборную команду Челябинской области. И возглавить ее доверили конечно же Сергею Коновалову. Тогда из 34 команд они заняли почетное 17 место. Ребята с собаками на время бегали стометровку. Преодолевали сложную полосу препятствий. Стреляли из винтовки. Бросали в цель гранаты. Грамотно задерживали нарушителя.

К сожалению этого вида спорта, в России больше нет. Финансировать его стало некому, спонсоров нет. И «умные головы» в ДОСААФ похоронили его в разгар перестройки. Зачем нам нужны спортивные мальчишки призывники, с хорошо подготовленными служебными собаками…

Ситуация со служебным собаководством в стране вызывает обоснованное беспокойство. Некогда служебные собаки по существу превращаются в декоративных. Неспособных выполнять свою служебную работу. Собаки стремительно теряют свое практическое применение. Многие собаки, которых покупают для охраны придомовой территории, даже не умеют кусаться…

Собаководство сегодня превращается в большой базар. В основном это торговля щенками. Странные выставки, которые не дают представления о собаках. Выставка уже не собак, а хэндлеров. Наемых специалистов, готовых за деньги наилучшим образом представить вашу собаку на выставочном ринге….

Правда в Перми в институте МВД по-прежнему существует кафедра кинологии. Этот факультет пошел еще от Алма-атинской школы погранвойск. В Алма Ате была отличная учебка, и там существовал племенной питомник. Когда разрушился Советский Союз, то кинологическую школу перевели в Пермь. Так в Перми получилась уникальная кафедра кинологии. Они последнее время работали по скрещиванию волков с овчарками. Выводили волкособов. Офицеры на этой теме защищали диссертации.

Тем не менее люди по-прежнему любят собак. Когда у тебя есть четвероногий друг, тебе всегда есть с кем поговорить. Пришел домой с работы усталый. Сел на диван и поговорил со своей собакой. И она тебя хорошо понимает. Собаки вообще очень хорошо чувствуют настроение своего хозяина. Подражают ему. Копируют его. Ну, и хозяин, если желает, чтобы собака ему подчинялась, начинает думать, как думает его собака… Тогда у них все получится.

Было дело. Сергею Коновалову пришлось похоронил мать. На 40 дней, вечером, пошел он на кладбище с малюткой вельш терьером Машкой. На кладбище никого не было. Он собачку отпустил, смотрит она бегает собирает конфетки. И метров за 300 до могилы матери собака вдруг ушла из поля его зрения. Многей Александрович, не переживал, понимая, что умная «скотинка» все равно никуда не денется. Подходит. И видит, она сидит на могиле его матери, и тихонько воет. Плачет. Эта молодая собака видела его маму всего два раза в жизни. Как же она все это определила? Он много раз пытался это понять. Безуспешно. Спрашивал старых собаководов. Никто не смог ему этого объяснить. Нет этому сегодня объяснения.