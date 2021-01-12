Худрук «Геликон-Оперы» предложил мэру Москвы разместить в театре пункт вакцинации от СOVID-19

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12 января 2021, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Московский театр «Геликон-опера» готов разместить в своих стенах мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Ранее с такой же инициативой выступил петербургский Михайловский театр.

«Мы готовы присоединиться к инициативе наших коллег и обратиться к мэру Москвы с предложением открыть в «Геликоне» мобильный пункт вакцинации от СOVID-19», - заявил на своей странице в Facebook генеральный директор и художественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман.

Он рассказал, что сам уже прошел вакцинацию, как и многие его коллеги. Дмитрий Бертман подчеркнул, что для здоровья близких и восстановления полной посещаемости театральных залов «необходимо как можно быстрее всем использовать результаты ученых» и провести вакцинацию.

Худрук «Геликон-оперы» отметил, что в настоящее время театр работает работает на 25% от вместимости зала.

«Может, он бы мог работать и днем, не только в вечернее время, и тогда мы могли бы вакцинировать и наших сотрудников, артистов, и наших зрителей, москвичей. Это было бы очень здорово, и помогло бы нам стать безопаснее и ближе к московским зрителям. Мы – за безопасный театр», - подчеркнул Дмитрий Бертман.