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«Квартира снизу горит, задыхаемся», - женщина, погибшая в пожаре на Рассветной улице в Екатеринбурге успела написать в соцсети

, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]

«Квартира снизу горит, задыхаемся», - женщина, погибшая в пожаре на Рассветной улице в Екатеринбурге успела написать в соцсети
Фото: соцсети

Восемь человек погибли в крупном пожаре в жилом доме в Екатеринбурге. Трагедия произошла в квартире на втором этаже девятиэтажного дома на Рассветной улице. В квартире выше жила женщина с ребёнком, когда начался пожар, она писала в соцсети, что не может выбраться из квартиры из-за огня и просила кого-нибудь вызвать спасателей.

«Квартира снизу горит, задыхаемся. Я с ребенком в заперти. Вызовите пожарных!», - это было последнее сообщение Натальи Беловой, которая  никак не могла дозвониться до МЧС. Спасти ее и дочку пожарные не смогли. Но она еще успела позвонить родным и их она тоже просила о помощи.

Площадь пожара была 30 кв. метров. Кому-то из жильцов удалось выбежать на лестничную клетку, но они все же погибли из-за того, что надышался угарным газом.

Основная версия пожара — неосторожное обращение с огнём в квартире №4, где проживали 4 человека. Там отключили электричество за долги, поэтому жители пользовались восковыми свечами. Все они мертвы.

БИ

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