В Челябинской области продолжится бесплатное тестирование на COVID-19

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12 января 2021, 12:43 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

ПЦР-диагностику за новогодние праздники прошли почти 8 тысяч южноуральцев.

На совещании, посвященном организации медицинской помощи в регионе, Алексей Текслер подчеркнул, что эту практику необходимо развивать. Напомним, пункты по приему анализов на COVID-19 были развернуты в торгово-развлекательных комплексах крупных городов Челябинской области. Два процента южноуральцев, прошедших диагностику, получили положительные результаты.

За счет областного бюджета также закуплены экспресс-тесты, которые используют в приемных отделениях.

По словам Алексея Текслера, свободный коечный фонд для лечения больных коронавирусом составил 34,5%, на базах долечивания – 59%. Постепенно медицина переходит в плановый режим работы. В конце года было вернулись к обычной работе три медучреждения области, с 12 января планируется перевести еще 514 коек. В госпитальных базах для лечения таких больных останется 6 438 коек.

Губернатор Алексей Текслер поставил задачу по завершению строительства второй очереди новой инфекционной больницы. Работы должны быть завершены весной этого года. Мощность медицинского учреждения увеличится на 50 процентов.