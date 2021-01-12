Король Малайзии ввел режим чрезвычайного положения из-за коронавируса до 1 августа

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12 января 2021, 11:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Верховный правитель (король) Малайзии Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Биллах объявил о введении в стране чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении королевского дворца.

"После рассмотрения предложения премьер-министра Мухиддина Яссина было принято такое решение. Действие режима завершится 1 августа или раньше, в зависимости от развития ситуации", - указывается в сообщении.

В Малайзии чрезвычайное положение, вводимое верховным правителем, затрагивает политическую жизнь страны. В частности, приостанавливается деятельность парламента, большинство вопросов принимается правительством самостоятельно. Кроме того, в это время не могут проводиться выборы.

Премьер в понедельник объявил о восстановлении социально-экономических ограничений в столице и ряде штатов.

Новая вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом, была зафиксирована в стране после прошедших в конце сентября выборов в штате Сабах. Если в августе среднесуточный рост числа случаев инфицирования не превышал 10, то сейчас этот показатель не опускается ниже 2 тысяч. Всего же с момента начала пандемии в стране было выявлено более 138 тыс. заболевших, из которых 555 человек умерли.