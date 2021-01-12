Худрук «Геликон-Оперы» предложил открыть в театре мобильный пункт вакцинации от СOVID-19

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12 января 2021, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Столичный театр «Геликон-опера» вслед за петербургским Михайловским театром выступает за то, чтобы разместить в стенах учреждения мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил генеральный директор и художественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман на своей странице Facebook.

«Мы готовы присоединиться к инициативе наших коллег и обратиться к мэру Москвы с предложением открыть в «Геликоне» мобильный пункт вакцинации от СOVID-19», - пишет Дмитрий Бертман.

Он подчеркнул, что уже прошел вакцинацию, как и многие его коллеги.

«Необходимо как можно быстрее всем использовать результаты ученых для победы, для здоровья близких, для восстановления полных публикой наших театральных залов <...>. Так как наш театр сейчас работает на 25% вместимости зала, мы обращаемся в правительство Москвы, чтобы в нашем театре открыли мобильный пункт вакцинации для желающих привиться от СOVID, чтобы каждый, кто идет к нам, мог сделать прививку. Может, он бы мог работать и днем, не только в вечернее время, и тогда мы могли бы вакцинировать и наших сотрудников, артистов, и наших зрителей, москвичей. Это было бы очень здорово и помогло бы нам стать безопаснее и ближе к московским зрителям. Мы – за безопасный театр», - подчеркнул Дмитрий Бертман.

Ранее художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман предложил открыть в его помещениях центр вакцинации от коронавируса, где смогут сделать прививку все желающие.