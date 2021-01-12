Ученые из Кембриджского университета и института Пирбрайта раскрыли происхождение коронавируса

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12 января 2021, 10:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Ученые из Кембриджского университета и института Пирбрайта раскрыли происхождение коронавирусной инфекции COVID-19. Об изменениях SARS-CoV-2, которые сделали вирус патогенным для человека, говорится в статье, опубликованной в журнале PLOS Biology.

Исследование ученых Кембриджского университета и института Пирбрайта показало, что генетические адаптации, позволившие вирусу SARS-CoV-2 перейти от летучих мышей к человеку, были аналогичны тем, что вызвали вспышку атипичной пневмонии в 2003 году.

Как считают ученые, возможно существование общего механизма, с помощью которого это семейство вирусом мутирует для перехода от животных к людям.

Исследователи сравнили вирус SARS-CoV-2 и на 96% схожий с ним вирус RaTG13. Ученые в ходе эксперимента поменяли местами области S-белка (белок-"шип"), ответственного за связывание вируса с клеточными рецепторами человека ACE2 и выявили, что "шипы" коронавируса нового типа, содержащие области RaTG13, не могут эффективно связываться с ACE2, в то время как у "шипов" RaTG13 c областями SARS-CoV-2 подобных затруднений не возникало.

Ученые заключили, что изменения в S-белке SARS-CoV-2 происходили исторически, и, вероятно, это сыграло основную роль в том, чтобы позволить вирусу преодолеть видовой барьер.