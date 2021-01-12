Как пережить дистант: отвечают хабаровские профсоюзы

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12 января 2021, 09:49 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Система образования Хабаровского края вошла в пандемию коронавируса вместе со всеми весной 2020 года. На фоне эпидемии «дистанционка» стала новой реальностью, к которой пришлось привыкать детям, родителям, а также работникам образования. В условиях онлайн-учебы сотрудники образовательных учреждений столкнулись со многими неопределенными моментами. О том, как удалось «пережить» внезапно свалившуюся на голову удаленку, рассказала «Аргументам недели» председатель Хабаровской краевой организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Тамара Козыренко.

- Тамара Алексеевна, с чем было связано большое количество вопросов? Как была организована работа самого профсоюза в это время?

- У работников образования возникали проблемы с зарплатой, с отпуском, с режимом рабочего дня в условиях онлайн-учебы. Большое количество вопросов было связано с тем, что ни в Указе Президента РФ, ни в Постановлении Правительства Хабаровского края от 26.03.2020 № 97-пр «О мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края» не была регламентирована деятельность сферы образования на период пандемии. Эта сфера, отмечу, не была отнесена к непрерывно действующим организациям.

Специалисты аппарата краевой организации профсоюза были переведены на гибкий график работы. Личный прием членов профсоюза пришлось приостановить, но, учитывая, что правовая помощь требовалась ежедневно, была организована «горячая линия» по вопросам, связанным с реализацией трудовых прав и законных интересов членов профсоюза.

- Профсоюзные организации также ушли на «удаленку»?

- Да, но каждая из них, от первичной до Центрального аппарата Общероссийского Профсоюза образования продолжала выполнять весь объем необходимой работы. В обязательном порядке отслеживались все новые нормативно-правовые акты и рекомендации. Профсоюз старался своевременно реагировать на нарушения социально-трудовых прав. Еженедельно, а то и чаще, через социальные сети председателям организаций Профсоюза направлялась вся поступающая информация, которая своевременно доводилась до работников членов Профсоюза, давались рекомендации.

- Какие вопросы интересовали работников чаще всего?

- В первую очередь, это оформление самой удаленной работы. Также важный момент, который волновал работников образования, это возможность введения режима «простоя», независящего от воли сторон. Также законность перевода сотрудников на работу вахтовым методом. Конечно, важный вопрос – оплата труда: оплата труда в периоды отмены занятий по санитарно-эпидемиологическим основаниям и оплата труда педагогических работников при совмещении должностей. Также были вопросы, связанные с обязательным направлением на «самоизоляцию» работников старше 65 лет, с порядок оформления листков временной нетрудоспособности для таких работников, вопросы о возможности и порядке перевода на вакантные бюджетные должности младшего техперсонала, поваров, водителей, осуществляющих трудовую деятельность на основе срочного трудового договора и многие другие.

- Все ли удалось решить?

- Мы провели масштабную разъяснительную работу. Важно, что правовая помощь была своевременной. Кроме того, мы взаимодействовали в министерством образования края, муниципальными управлениями образования, с руководителями образовательных организаций, вместе нам удалось избежать социальной напряженности, а самое главное, не допустить нарушений законных прав и профессиональных интересов работников сферы образования. Учебный год образовательные учреждения края начали в традиционной форме. Дети сели за парты.

- Ко «второй волне» подошли уже подготовленными?

- «Вторая волна» пандемии проходит более спокойно. Учителя справляются с возникающими проблемами. Некоторым приходится работать в онлайн-режиме. Но это на сегодняшний день – временная ситуация, касающаяся только тех немногочисленных классов, которые закрываются на карантин. В онлайн-режим переведены краевые профессиональные организации. С сентября месяца наши профсоюзные организации и краевой аппарат работаем в обычном режиме, дает консультации по всем возникающим вопросам. Участвует в вебинарах комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края по наиболее актуальным вопросам соблюдения трудового законодательства и профилактических мер, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции.

- Как сегодня работники образования борются с распространением инфекции?

- Еженедельно проводится мониторинг принимаемых мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в образовательных организациях Хабаровского края. Проведен мониторинг прохождения медицинских осмотров работников образования, обеспечении СИЗ. На особом контроле выборных профсоюзных органов находится выполнение Соглашения по охране труда.