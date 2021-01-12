Дело о застройке территории у хабаровского парка

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12 января 2021, 09:48 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Дело о возведении жилого комплекса на территории рекреационной зоны близ парка «Динамо» сегодня, 12 января, закрыли. Однако назвать победу абсолютной пока рано – по мнению депутата от «Справедливой России» Марии Огненной, стоит готовиться к «бомбе».

- Дело закрыто, стороны (компания-застройщик «Дальвостокстрой», администрация Хабаровска, департамент архитектуры, строительства и землепользования (ДАСиЗ) мэрии Хабаровска и «Пионер-Инвест») отказались от жалоб. Однако я пока не знаю, как именно это воспринимать. Ощущения, что отказались по совести, нет. Я готовлюсь к бомбе, - призналась Мария Огненная.

Напомним, что «Справедливая Россия» давно ведет борьбу за «Динамо» и против возведения там многоэтажек. Активисты партии собирали подписи хабаровчан, выступающих против застройки на территории, прилегающей к парку. Эти подписи были переданы в администрацию.

- Дело закрыто в отношении земельных участков и рекреационной зоны. Это мы отстояли. Но в отношении участка, принадлежащего «Дальвостокстрою», нас, я думаю, будут ждать сюрпризы, - отметила Огненная.

Напомним, что участок рядом с парком по градостроительному плану относится к типу земли Р-3. Там разрешено возводить только некоторые типы зданий –парки, скверы, спортивные площадки, теннисные корты, гостиницы. Депутат предполагает, что под видом гостиницы могут быть построены апартаменты.

- Вероятно, это будут апартаменты, а не гостиница. Но называть это будут гостиницей до последнего…. Остается ждать слушаний, - указала парламентарий.