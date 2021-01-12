В Челябинской области ожидается резкое похолодание

Аргументы Недели → Общество

12 января 2021, 06:24 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

По прогнозам Челябинского гидрометцентра, сегодня ночью температура воздуха опустится до минус 32 °C, в отдельных районах области – до минус 36 °C.

12 января днем столбики термометров опустятся до минус 22 °C. Ветер – северо-восточный, 5-10 м/с. Южноуральские школьники учатся в обычном графике, кроме магнитогорских. Здесь отменили занятия у учеников 1-4 классов в связи с низкими температурами воздуха. Напоминаем, информация о занятиях доступна на сайте Единой дежурно-диспетчерской службы, администрации Челябинска, городского комитета по делам образования.