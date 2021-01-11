Самые популярные новогодние и рождественские песни в России и за рубежом

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11 января 2021, 22:48 [ «Аргументы Недели», Елизавета ОРЕХОВА ]

Фото: соцсети

Как принято с детства: новогодняя пора – самое волшебное время. Родители рассказывают сказочные истории в преддверии праздника, горожане украшают улицы гирляндами и вся атмосфера торжества у нас определенно с чем-то ассоциируется. Если спросить у среднестатистического россиянина: какой самый новогодний фильм, то что он ответит? Конечно, «Ирония судьбы, или С легким паром!». Так давайте разберёмся какие новогодние и рождественские песни наиболее популярны у россиян.



Топ российских новогодних песен:

1. «Снежинка» – из к/ф «Чародеи» (1982) – любимая песня советских детей, которая впервые прозвучала в новогодней музыкально-комедийной киносказке. Сюжет фильма подарил песне бешеную популярность, и теперь «Снежинку» любят исполнять на утренниках и в постановках в школах.

2. «Новогодние игрушки» - песня Аркадия Хоралова, выпущенная в 1987 году. Эту песню не раз интерпретировали многие артисты. Данная веселая композиция идеально подходит для новогодних мероприятий, которая создает сказочную атмосферу.

3. «Новый год» - группа «Стекловата» (2001). Авторами песни стали четверо ребят, чья популярность в нулевые была на пике. Их хит «Новый год» стал объектом для созданий мейнстримных пародий многих талантливых людей.

А что касается Запада, чьи фильмы о приключениях маленького хулигана в Чикаго и вредного Гринча ассоциируются с духом Рождества?

Топ американские рождественские песни:

1. На первое место, конечно же, нельзя не поставить песню британского поп-дуэта Wham! «Last Cristmas» (1984)! Данная композиция – это то, что вы слышите из любого радио, телевизора или магазина. «Last Cristmas» - неотъемлемый атрибут рождественского настроения. Казалось бы, грустная история любви, которую донесли исполнители в своей композиции, подарила Новому году оттенок легкой светлой грусти. Но тем временем, песня несет в себе надежду и веру в счастливое и безоблачное будущее.

2. «Happy New Year»— песня шведской группы «ABBA» с их альбома 1980 года Super Trouper. Изначально, данная композиция предназначалась для мюзикла новогодней тематики, который был придуман в самолете членами группы. Но, к сожалению, по определенным причинам, спектаклю не суждено было состояться, а песня осталась. По словам солистов «ABBA», эта песня создавалась в качестве «послания в будущее», и называлась «Папочка, не напивайся на Рождество».

3. «Jingle Bells» — легендарная песня Рождества, написанная Джеймсом Лордом Пьерпонтом в 1857 году. Существует интересный факт, который связан с данной композицией. Он заключается в том, что «Jingle Bells» была первой песней, которая прозвучала из космоса в 1965 году. Как только начинается произведение, и вначале композиции звучат эти всегда узнаваемые колокольчики, каждый понимает, что зазвучала популярная и всемирно любимая песня «Jingle Bells».

Новогодние песни уникальны тем, что они позволяют нам окунуться в момент праздника, счастья, детских воспоминаний и в ощущение волшебства. А верить в чудо нужно всегда, и оно обязательно произойдет!