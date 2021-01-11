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В аэропорту Крыма в праздничные дни случился пассажирский коллапс, неожиданно свалившийся, как зима на Россию

, 21:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

В аэропорту Крыма в праздничные дни случился пассажирский коллапс, неожиданно свалившийся, как зима на Россию
an-crimea.ru

Очередь из регистрирующихся на вылетающие рейсы была выжата из здания как паста из тюбика.

Видевшие это своими глазами не верили своим глазам, а зрители соцсетей бесконечно переспрашивали друг у друга: «А что случилось-то?! Что за бардак?». А случился пассажирский коллапс, столь же неожиданно свалившийся на аэропорт как зима на Россию.

Пресс-служба аэропорта объяснила позже, что единовременно прибыли несколько туристических автобусов и поэтому получилась очередь, но ее рассосали, открыв дополнительные пункты досмотра. А всего на этот день билеты домой купили 6500 пассажиров и это рекорд новогодних дней.

И по этому поводу сразу несколько вопросов к руководству аэропорта. Первый: «Ведь знали, что праздничные дни и туристов в Крыму много. Чего не держали открытыми все пункты досмотра?». Второй: «Если (как вы сами пишите) на 10 января пришелся пик вылетов (а значит вы знали об этом заранее), то почему не предусмотрели наплыв пассажиров?».

А в итоге имеем туристов, которых в современнейшем аэропорту обслужили как в деревенском продмаге – сначала никого у кассы и очередь, а потом к прилавку вышли все, кого завмаг собрал в подсобке. Короче, пункты досмотра в итоге нашлись, а осадочек-то о Крыме остался.

Б.АЗАР для «Аргументов недели – Крым»

ГБ

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