ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Современные Ромео и Джульетта. Вот только семьи не враждуют, а обвиняют полицию, которая посадила парня на 13,5 лет за растление

, 19:39 [ «Аргументы Недели» ]

Современные Ромео и Джульетта. Вот только семьи не враждуют, а обвиняют полицию, которая посадила парня на 13,5 лет за растление
Фото: кадр из фильма

Современные Ромео и Джульетта в Новом Уренгое. Вот только нет ни Монтекки, ни Капулетти - семьи юных влюбленных не враждуют, а обвиняют во всем полицию, а мать девочки просит освободить парня, которого посадили на 13,5 лет за растление её 12-летней дочери.

Родители о романтических чувствах 18-летнего кавалера и его 12-летней возлюбленной знали, и были не против, но встречаться ребятам разрешили только под присмотром. И все было хорошо, до тех пор, пока кто-то из друзей не сдал парочку. Их вызвали на допрос, обещали, что ничего серьезного им за это не будет, а затем парня обвинили в «преступлениях против половой неприкосновенности» и отправили в колонию на 13,5 лет.

Девочка в трауре, а родители влюбленных объединились, чтобы бороться против «несправедливого решения», ведь согласно экспертизе, девочка всё ещё невинна. Мама «пострадавшей» говорит, что большую травму нанесли ей полиция, разбирательство и суд, а парня она любит и собирается ждать из тюрьмы.

БИ

Общество

Ресурс Sina назвал российский «Посейдон» «волшебным оружием», которое могло быть создано для психологического давления на США

Ресурс Sina назвал российский «Посейдон» «волшебным оружием», которое могло быть создано для психологического давления на США

Подводный беспилотник «Посейдон» является «волшебным оружием», которое могло быть создано для психологического давления на США. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах китайской сетевой прессы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью