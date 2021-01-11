Современные Ромео и Джульетта. Вот только семьи не враждуют, а обвиняют полицию, которая посадила парня на 13,5 лет за растление

Аргументы Недели → Общество 13+

11 января 2021, 19:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: кадр из фильма

Современные Ромео и Джульетта в Новом Уренгое. Вот только нет ни Монтекки, ни Капулетти - семьи юных влюбленных не враждуют, а обвиняют во всем полицию, а мать девочки просит освободить парня, которого посадили на 13,5 лет за растление её 12-летней дочери.

Родители о романтических чувствах 18-летнего кавалера и его 12-летней возлюбленной знали, и были не против, но встречаться ребятам разрешили только под присмотром. И все было хорошо, до тех пор, пока кто-то из друзей не сдал парочку. Их вызвали на допрос, обещали, что ничего серьезного им за это не будет, а затем парня обвинили в «преступлениях против половой неприкосновенности» и отправили в колонию на 13,5 лет.

Девочка в трауре, а родители влюбленных объединились, чтобы бороться против «несправедливого решения», ведь согласно экспертизе, девочка всё ещё невинна. Мама «пострадавшей» говорит, что большую травму нанесли ей полиция, разбирательство и суд, а парня она любит и собирается ждать из тюрьмы.