Прокуратурой будут проверены обстоятельства смерти первой жены Василия Шукшина
11 января 2021, 18:21[ «Аргументы Недели» ]
О последних днях жизни Марии Шумской, первой жены писателя и актера Василия Шукшина, рассказал журналистам ее опекун, в прошлом ученик Владимир Ковалев. Женщина умерла 7 января, ей было 90 лет.
Шумской несколько раз отказывали в госпитализации из-за ее преклонного возраста и переполненности медучреждений. У нее были проблемы с дыханием, однако их списывали на проблемы с сердцем. Наконец 2 января ее госпитализировали, но уже спустя часа два вернули домой, «исколов все руки». Вскоре она скончалась. При этом те, кто ее знали, отмечают, что женщина перед болезнью была бодра, активна, и не планировала умирать.
Прокуратура начала проверку после сообщений прессы. «При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результат проверки на контроле прокуратуры республики», - сообщается на сайте ведомства.
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