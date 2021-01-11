На прожиточный минимум действительно можно будет прожить?

Аргументы Недели → Общество 13+

11 января 2021, 17:14 [ «Аргументы Недели» ]

С нового года в России обновился размер прожиточного минимума. Теперь он рассчитывается, исходя из медианного среднедушевого дохода. По сравнению с прошлым годом он увеличился почти на 4%. Однако если ПМ сравнивать с курсом доллара, то за последние 10 лет данный показатель уменьшился на 20%. Причем падение будет продолжаться и в 2021 году.



Правительство сообщило, что размер прожиточного минимума по новым правилам устанавливается один раз в год, а не в квартал, как это было ранее. Он позволяет определить нуждаемость граждан в государственной поддержке.



По новой методике происходит и расчёт минимального размера оплаты труда, который привязан к медианной зарплате. Теперь МРОТ не отстаёт от инфляции. Но динамика показателей в долларовом эквиваленте показывает обратное.



У людей не осталось надежд на улучшение своего материального положения. За последнее десятилетие его не произошло ни с точки зрения ценовой доступности товаров, ни доходов граждан. Эксперты считают, что долларовый эквивалент не позволяет говорить о значительном увеличении прожиточного минимума.



