Скончалась еще одна участница ДТП с автобусом детской команды из Южноуральска

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11 января 2021, 16:53 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото ГУ МВД России по Челябинской области

В больнице умерла 56-летняя мать виновника аварии с участием автобуса детской хоккейной команды.

Напомним, ДТП произошло 4 января на 1776 километре трассы М-5. Автобус перевозил детскую хоккейную команду из г. Южноуральска, детей сопровождал патрульный автомобиль ГИБДД. Внезапно на встречную полосу выехал легковой автомобиль Kia Ceed, за рулем которого был 20-летний молодой человек. Благодаря быстрой реакции полицейских, подставивших под удар свою машину, удалось избежать трагедии. Дети не пострадали, но в результате столкновения патрульного УАЗа и Kia Ceed, скончался пассажир иномарки. Им оказался отец молодого человека. Виновника аварии – курсанта Тюменского военного училища – доставили с травами в больницу.

Также сегодня стало известно, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил представить к наградам полицейских, которые сопровождали детский автобус.