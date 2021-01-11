Скончалась еще одна участница ДТП с автобусом детской команды из Южноуральска
11 января 2021, 16:53[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
В больнице умерла 56-летняя мать виновника аварии с участием автобуса детской хоккейной команды.
Напомним, ДТП произошло 4 января на 1776 километре трассы М-5. Автобус перевозил детскую хоккейную команду из г. Южноуральска, детей сопровождал патрульный автомобиль ГИБДД. Внезапно на встречную полосу выехал легковой автомобиль Kia Ceed, за рулем которого был 20-летний молодой человек. Благодаря быстрой реакции полицейских, подставивших под удар свою машину, удалось избежать трагедии. Дети не пострадали, но в результате столкновения патрульного УАЗа и Kia Ceed, скончался пассажир иномарки. Им оказался отец молодого человека. Виновника аварии – курсанта Тюменского военного училища – доставили с травами в больницу.
Также сегодня стало известно, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил представить к наградам полицейских, которые сопровождали детский автобус.
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