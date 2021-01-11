В Нью-Йорке за нарушение вакцинации могут ввести штраф в миллион долларов

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11 января 2021, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо уже пригрозил наложить штраф на сумму до миллиона долларов для учреждений за нарушение программы вакцинации и отозвать лицензии у врачей, медсестер и других лиц, которые не соблюдают государственные и федеральные правила распределения вакцин. Согласно государственной программе в США, в настоящее время приоритетное внимание должно уделяться вакцинации медработников и жителей домов престарелых.

В Майами были сообщения о том, что крупные больничные спонсоры первыми попробовали вакцину, а в Нью-Йорке магнаты с Уолл-стрит отправили своих друзей во Флориду для приобретения доз, предназначенных для дома престарелых. В Колорадо некоторые учителя подверглись оскорблениям в соцсетях после того, как медсестрам и педагогам школ в более богатых округах сделали прививки первыми.

По словам экспертов, разрыв между теми, кто вакцинирован, и теми, кто не вакцинирован в Америке, растет. "Мы слышим о некоторых политиках, некоторых попечителях крупных больниц и других, которые опережают медицинских работников и пожилых людей в плане прививок, - сказал Артур Каплан из Медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете и один из ведущих специалистов по биоэтике США. - Некоторые производящие и распространяющие лекарства компании говорят, что, как только государственные контракты будут выполнены, они сделают получение вакцин для себя приоритетом".

Ранее в США поступали сообщения о некачественных или фальсифицированных вакцинах, которые якобы производятся в Индии, а также о фальсифицированных дезинфицирующих средствах для рук, появлявшихся на протяжении всей пандемии. По словам доктора Садия Хана, эпидемиолога из Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета, отсутствие согласованного плана распределения вакцин в США является явным доказательством того, что федеральное правительство не извлекло уроки из своей неспособности активизировать тестирование как средство замедления распространения вируса.

"Распространение вакцины - это День сурка того, чем было тестирование на COVID-19 в начале пандемии. Эти значительные задержки могут привести к большему количеству госпитализаций и смертей, которые можно было бы предотвратить", - отметил эксперт.

Между тем, в самом Нью-Йорке в воскресенье, десятого января, открылись два пункта массовой вакцинации: один из них находится в Бруклине, другой на почтовой станции Батгейт в районе Бронкс. Эти массовые центры были открыты в течение большей части дня, а с понедельника, 11 января, они начнут работать круглосуточно, семь дней в неделю в рамках инициативы мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио. Градоначальник утвердил план по развертыванию 250 пунктов вакцинации для достижения амбициозной цели привить миллион жителей Нью-Йорка к концу месяца, сообщает Reuters.