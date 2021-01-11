ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Нью-Йорке за нарушение вакцинации могут ввести штраф в миллион долларов

, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]

В Нью-Йорке за нарушение вакцинации могут ввести штраф в миллион долларов
Фото: соцсети

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо уже пригрозил наложить штраф на сумму до миллиона долларов для учреждений за нарушение программы вакцинации и отозвать лицензии у врачей, медсестер и других лиц, которые не соблюдают государственные и федеральные правила распределения вакцин. Согласно государственной программе в США, в настоящее время приоритетное внимание должно уделяться вакцинации медработников и жителей домов престарелых.

В Майами были сообщения о том, что крупные больничные спонсоры первыми попробовали вакцину, а в Нью-Йорке магнаты с Уолл-стрит отправили своих друзей во Флориду для приобретения доз, предназначенных для дома престарелых. В Колорадо некоторые учителя подверглись оскорблениям в соцсетях после того, как медсестрам и педагогам школ в более богатых округах сделали прививки первыми.

По словам экспертов, разрыв между теми, кто вакцинирован, и теми, кто не вакцинирован в Америке, растет. "Мы слышим о некоторых политиках, некоторых попечителях крупных больниц и других, которые опережают медицинских работников и пожилых людей в плане прививок, - сказал Артур Каплан из Медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете и один из ведущих специалистов по биоэтике США. - Некоторые производящие и распространяющие лекарства компании говорят, что, как только государственные контракты будут выполнены, они сделают получение вакцин для себя приоритетом".

Ранее в США поступали сообщения о некачественных или фальсифицированных вакцинах, которые якобы производятся в Индии, а также о фальсифицированных дезинфицирующих средствах для рук, появлявшихся на протяжении всей пандемии. По словам доктора Садия Хана, эпидемиолога из Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета, отсутствие согласованного плана распределения вакцин в США является явным доказательством того, что федеральное правительство не извлекло уроки из своей неспособности активизировать тестирование как средство замедления распространения вируса.

"Распространение вакцины - это День сурка того, чем было тестирование на COVID-19 в начале пандемии. Эти значительные задержки могут привести к большему количеству госпитализаций и смертей, которые можно было бы предотвратить", - отметил эксперт.

Между тем, в самом Нью-Йорке в воскресенье, десятого января, открылись два пункта массовой вакцинации: один из них находится в Бруклине, другой на почтовой станции Батгейт в районе Бронкс. Эти массовые центры были открыты в течение большей части дня, а с понедельника, 11 января, они начнут работать круглосуточно, семь дней в неделю в рамках инициативы мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио. Градоначальник утвердил план по развертыванию 250 пунктов вакцинации для достижения амбициозной цели привить миллион жителей Нью-Йорка к концу месяца, сообщает Reuters.

ГБ

Общество

Ресурс Sina назвал российский «Посейдон» «волшебным оружием», которое могло быть создано для психологического давления на США

Ресурс Sina назвал российский «Посейдон» «волшебным оружием», которое могло быть создано для психологического давления на США

Подводный беспилотник «Посейдон» является «волшебным оружием», которое могло быть создано для психологического давления на США. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах китайской сетевой прессы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью