Опреснение воды в России законодательно не отрегулировано

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11 января 2021, 15:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

И получается, что никто из инициаторов этого процесса, планируемого на полуострове, об этом не знал.

Всем глаза на проблему открыла мэр Ялты. 11 января 2021 года Янина ПАВЛЕНКО заявила: «Юристы выявили тот факт, что в Российской Федерации не разработаны нормативные документы, которые позволяли бы на законодательном уровне использовать опресненную воду».

ПАВЛЕНКО обратилась к главе Крыма. «Необходимо заняться этой работой», - сказала она АКСЕНОВУ и доложила, что площадка под опреснительный завод в Ялте уже подобрана. АКСЕНОВ на новость никак не отреагировал.

Отметим, что о сроках строительства завода информации пока нет. Скорее всего его запустят уже в период положительного по водяному балансу периода в Крыму, когда необходимости в опреснении не будет. Как в таком случае станут использовать опреснительные заводы (а их на полуострове планируют построить несколько) не уточняется.