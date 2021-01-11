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Общее число пунктов вакцинации в Москве с 14 января будет увеличено до 100

, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]

Общее число пунктов вакцинации в Москве с 14 января будет увеличено до 100
Фото: соцсети

В Москве с 14 января откроется ещё 30 пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте.

«Накануне Нового года я просил Вас не откладывать вакцинацию от Covid-19. Спасибо, что услышали мою просьбу. В новогодние праздники на прививочные пункты пришло в несколько раз больше людей, чем в конце декабря. Медики хорошо потрудились, в том числе провели вакцинацию в домах ветеранов, защитив от риска заболевания самую уязвимую категорию москвичей. Но впереди еще много работы», - написал Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, чтобы завершить вакцинацию в максимально короткие сроки, был принят ряд решений.

«В среду, 13 января 2021 г., будет открыта запись на вакцинацию для работников следующих отраслей экономики: научные исследования и разработки; информационные технологии, телекоммуникации и связь; социальное обслуживание населения, осуществляемое частными и некоммерческими организациями (работники городских социальных служб получили возможность сделать прививку еще в начале декабря); управление недвижимым имуществом, операции с недвижимостью; гостиницы, туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма.

В четверг, 14 января 2021 г., начнут работать 30 дополнительных прививочных пунктов, их общее число возрастет с 70 до 100», - отмечается в блоге.

В блоге также указано, что вакцинация в Москве проводится в ежедневном режиме, без выходных. Запись открыта на портале mos.ru, в системе ЕМИАС и по другим каналам.

ГБ

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