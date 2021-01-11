The Insider: депутат Госдумы Андрей Макаров оказался лицом без определенного места жительства

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11 января 2021, 14:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: compromat.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Издание The Insider выяснило, что депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Макаров не указал в декларации пользование квартирой, в которой реально проживает. В парламент он избирался уже 4 раза, и сейчас возглавляет комитет по бюджетам и налогам. В декларации Макарова можно увидеть, что зарабатывает он 5,5 млн рублей в год, а в собственности имеет только автомобиль Lexus и маленькую квартиру площадью 53 м², в которой уже не живет.

Принадлежащая депутату квартира располагается по адресу улица Верхняя Масловка, 27, корп. 2. В разговоре с консьержкой The Insider установил, что Андрей Макаров в ней не живет: «Раньше там жила его мама, но он давно уже как забрал ее к себе».

По информации издания, младшая дочь депутата, 22-летняя Александра Макарова прописана в доме 16/12 на улице Бурденко. Согласно данным архива столичных платных парковок, рядом с этим домом часто паркуется Lexus парламентария. Квартирой площадью 181 м² и рыночной стоимостью около 95 млн рублей здесь владеет бывшая супруга депутата Наталия Макарова. Около года назад они официально расторгли брак, поэтому в декларации единоросса квартира не указана.

Живет ли депутат Макаров на улице Бурденко или имеет еще какую-то квартиру или дом в Москве - не ясно, но, получается, что в декларации он скрыл находящееся в пользовании жилье.

«Депутаты Госдумы пользуются дырой в законе, позволяющей не декларировать пользование недвижимостью, если срок договора аренды не превышает 11 месяцев. Однако с юридической точки зрения, если договоры пролонгируются, то это должно находить отражение и в документах Росреестра, и в декларации. Если же Макаров проживает неофициально не у членов семьи, то это уже имущественная услуга, и вопрос перемещается в коррупционную плоскость», - отметил заместитель генерального директора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов.

Ранее издание «Наша версия» сообщало (17.12.2018г.): «Мы помним, как с 2014 года по верхним этажам российской власти прокатилась волна разводов. Тогда многие говорили, что таким образом депутаты пытаются спрятать от декларирования своё имущество, переписанное на жён. Вот и у Андрея Макарова была жена Юлия, которая, согласно декларации за 2013 год, заработала 99 млн рублей — в 10 раз больше супруга. А в следующем году она исчезла из его декларации вместе с упоминанием дома в Испании, а также пяти земельных участков, жилого дома площадью 746 квадратных метров и квартиры в 190,7 квадратных метра в России. А вдруг теперь она решит перебраться на солнечный Пиренейский полуостров и продать недвижимость в России? Благодаря бывшему мужу сэкономит на налогах, а однажды (кто знает?) семья может воссоединиться под тёплым испанским солнцем».