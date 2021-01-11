Скончался экс-глава ИФНС России №2 по Краснодару

11 января 2021, 14:04[ «Аргументы Недели. Кубань» ]
Управление Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю выражает искренние соболезнования семье, родным и близким в связи с уходом из жизни Александра Николаевича Гетманенко – человека, внесшего неоценимый вклад в развитие экономики Кубани.
Александр Николаевич 20 лет отдал работе руководителя налоговой инспекции сначала города Крымска, а потом ИФНС России №2 по г. Краснодару. Его трудовые заслуги не раз были отмечены различными ведомственными наградами и поощрениями.
Высокий профессионализм Александра Николаевича, преданность общему делу и стремление к созиданию всегда будут являться для нас примером и останутся в доброй памяти. Его насыщенная трудовая и общественная деятельности снискали неоспоримый авторитет и уважение коллег, друзей, знакомых.
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