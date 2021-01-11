В Хабаровске не хотят ловить бездомных животных и за 7 млн руб.
11 января 2021, 14:08[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
Мэрия Хабаровска объявила конкурс по обращению с животными без владельцев на 2021 год. Однако предприниматели не спешат откликаться.
Краевая субвенция на осуществление этой деятельности в нынешнем году составила более 7 млн рублей. Но конкуренции в этой сфере нет. По данным городского управления ЖКХ т эксплуатации жилищного фонда, отловом безнадзорных животных занимается всего один предприниматель в городе. Потому в 2020-м торги несколько раз заканчивались без участника.
До 20 февраля ловить в Хабаровске бездомных собак будет ИП Лемихова. Кто займется этим после истечения контракта, неизвестно.
Сообщается, что всех пойманных животных стерилизуют и прививают от бешенства.
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