В Челябинской области задержали 551 пьяного водителя в новогодние праздники
11 января 2021, 13:05[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Южноуральцам грозит лишение права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.
Водители, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, были задержаны сотрудниками ГИБДД с 31 декабря по 10 января. Часть из них отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
58 южноуральцев сели пьяными за руль во второй раз. За это они понесут серьезное наказание – лишение свободы до двух лет.
Еще 440 южноуральцев управляли автомобилем, не имея прав. Они привлечены к административной ответственности.
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