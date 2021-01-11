В Челябинской области задержали 551 пьяного водителя в новогодние праздники

Аргументы Недели → Общество

11 января 2021, 13:05 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото pixabay.com

Южноуральцам грозит лишение права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Водители, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, были задержаны сотрудниками ГИБДД с 31 декабря по 10 января. Часть из них отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

58 южноуральцев сели пьяными за руль во второй раз. За это они понесут серьезное наказание – лишение свободы до двух лет.

Еще 440 южноуральцев управляли автомобилем, не имея прав. Они привлечены к административной ответственности.