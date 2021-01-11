Как вернуться в рабочий режим после новогодних праздников

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11 января 2021, 13:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Возвращаться в рабочий ритм после новогодних праздников бывает очень непросто. Эксперты считают, что особенно сложно в этом отношении приходится тем, кто работает на удаленке.

Психолог Наталья Харламенкова отмечает, что многие люди при возвращении в рабочий режим испытывают переживания:

«Первое и главное - человек должен принять, что эти переживания так или иначе будут, просто обычно они усиливаются в силу неготовности к тому, что рабочие дни наступают. Если человек это отвергает, то ему, конечно, тяжелее с этими переменами справиться».

По словам специалиста, те, кому непросто вернуться на работу, могут прибегнуть к одной хитрости: на первые рабочие дни спланировать какие-то удовольствия по вечерам.

«У кого какие пристрастия: можно ходить на каток или в кино, отложить какую-то приятную покупку на это время. Таким образом можно мягко перейти в рабочее состояние. В то же время не стоит забывать, что есть и старый Новый год, и Крещение, так что поводы ощутить праздничное настроение еще будут», - подчеркивает Харламенкова.

Психолог Наталья Искра считает, что сложнее вернуться к рабочему ритму тем, кто работает на удаленке.

«Если человек возвращается на работу и для этого покидает дом, то выход из праздничного настроя происходит автоматически, потому что идет смена жизненного пространства. В этом случае само рабочее пространство заставляет самоорганизоваться.

Если же человек работает дома, то важно в этот первый рабочий день подготовить символические ритуалы, переходы, которые позволят включиться в рабочую атмосферу. Если есть возможность, то, например, устроить с утра пораньше совещание коллег. То есть какие-то ритуалы, которые как на сознательном, так и на бессознательном уровне дадут понять, что рабочая неделя наступила», - отмечает психолог.

Эксперт по организации пространства Ирина Цыпленкова считает, что работающим дома необходимо по возможности отделить рабочее пространство от домашней обстановки. По ее словам первое, что нужно сделать, это навести порядок на рабочем месте.

«Самая главная задача - восстановить двигательную активность. Начать можно с прогулок и небольшой физической активности около часа (в идеале, конечно, это стоит делать и в течение всех праздничных дней). Кроме того, не стоит забывать о том, что вернуть бодрость могут и подвижные игры с детьми. Также по утрам стоит делать минимальную утреннюю гимнастику длительностью 7–10 минут, чтобы разогреть всё тело, а потом можно приступить и к небольшой растяжке», - отмечает фитнес-тренер Надежда Сенькова.

Очень часто люди думают, что после стольких дней переедания им надо либо голодать, либо разгружаться. На самом деле это не так, считает эксперт.

Врач-диетолог Наталья Лазуренко отмечает, что для того, чтобы быстро вернуться в строй после новогоднего застолья, в первую очередь следует вновь перейти на свой обычный рацион.

«Для продуктивных будней в рацион обязательно нужно включать большое количество овощей, желательно в свежем виде, а также добавить туда зелень — укроп, петрушку, кинзу. Не стоит забывать про растительные масла, в идеале это оливковое масло первого холодного отжима, обязательно добавлять льняное масло — оно будет заботиться о кальциево-фосфорном балансе организма. В обязательном порядке в рационе должен присутствовать белок животного происхождения: мясо, рыба, птица, но не полуфабрикаты, а те продукты, волокна которых вы видите. Термическая обработка может быть любой, главное, не жарить на сковороде на масле и не использовать панировку. И у нас получается белковый продукт плюс овощи — это та самая композиция, которая и максимально наполняет «строительным материалом», и дает ощущение сытости и прилив энергии.

Именно крупное волокно и клетчатка, которая есть в овощах, будут заботиться о микробиоте, а она, в свою очередь, будет вырабатывать специфические метаболиты, которые являются энергетическим ресурсом и для головного мозга, и для организма в целом», - советует врач.