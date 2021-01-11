Хабаровск оказался аутсайдером рейтинга качества жизни

Аргументы Недели → Общество 13+

11 января 2021, 13:48 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Финансовый университет при правительстве РФ составил рейтинг городов по качеству жизни. Хабаровск занял 71 место из 75.

- Ситуация, если судить по списку, у Хабаровска весьма плачевная, - заявили эксперты Финуниверситета при правительстве РФ.

Авторы исследования изучили качество жизни в городах с населением свыше 250 тысяч человек за прошедший год. С помощью опросов, аналитики собрали данные о настроениях и оценках горожан. Результаты работы основывались на мнении граждан с учетом таких факторов как уровень криминала, конфликтность, интерес к культуре, уровень дохода и склонность к миграции.