В Челябинске завершили ремонт подземного перехода на площади Революции

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11 января 2021, 10:15 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото администрация Челябинска

Наземный переход от магазина «Ритм» до площади тоже будет сохранен.

Об этом рассказали на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска. В подземном переходе убрали торговые точки, а стены оформили яркими граффити – портретами Владимира Высоцкого и Виктора Цоя.

Выход перехода оборудовали надежными перилами и ступенями, чтобы челябинцы не поскользнулись.

Глава Челябинска Наталья Котова поручила проработать вопрос сохранения наземного перехода. Дело в том, что маломобильным гражданам будет трудно пользоваться подземным переходом: установить подъемник будет трудно из-за предусмотренного проектом узкого входа.