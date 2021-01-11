В Челябинске завершили ремонт подземного перехода на площади Революции
11 января 2021, 10:15[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Наземный переход от магазина «Ритм» до площади тоже будет сохранен.
Об этом рассказали на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска. В подземном переходе убрали торговые точки, а стены оформили яркими граффити – портретами Владимира Высоцкого и Виктора Цоя.
Выход перехода оборудовали надежными перилами и ступенями, чтобы челябинцы не поскользнулись.
Глава Челябинска Наталья Котова поручила проработать вопрос сохранения наземного перехода. Дело в том, что маломобильным гражданам будет трудно пользоваться подземным переходом: установить подъемник будет трудно из-за предусмотренного проектом узкого входа.
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